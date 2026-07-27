Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июля 2026 5:28

Семь техногенных пожаров ликвидировали в Ростовской области за минувшие сутки

За сутки на Дону потушили три ландшафтных пожара
Екатерина ПОПОВА
За сутки на Дону потушили три ландшафтных пожара.

За сутки на Дону потушили три ландшафтных пожара.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, 26 июля, подразделения МЧС России по Ростовской области отработали более десяти вызовов. Об этом сообщили в пресс-службе донского ведомства.

Спасатели ликвидировали семь техногенных пожаров и три загорания сухой растительности. Также сотрудники МЧС привлекались к ликвидации последствий двух дорожно-транспортных происшествий.

В работах участвовали 112 человек личного состава и 28 единиц спецтехники.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове тушат пожар на площади 400 квадратных метров после воздушной атаки