Семь техногенных пожаров ликвидировали в Ростовской области за минувшие сутки

За сутки на Дону потушили три ландшафтных пожара. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, 26 июля, подразделения МЧС России по Ростовской области отработали более десяти вызовов. Об этом сообщили в пресс-службе донского ведомства.

Спасатели ликвидировали семь техногенных пожаров и три загорания сухой растительности. Также сотрудники МЧС привлекались к ликвидации последствий двух дорожно-транспортных происшествий.

В работах участвовали 112 человек личного состава и 28 единиц спецтехники.

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