Из четырех регионов направили 26 бригад энергетиков на помощь в Ростовскую область

26 бригад энергетиков из четырех регионов прибыли на помощь Дону после урагана. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовскую область прибудут дополнительные бригады энергетиков, чтобы помочь ликвидировать последствия урагана. Об этом сообщили «Россети Юг».

На помощь донским коллегам направили 26 бригад из четырех филиалов: из Краснодара, Волгограда, Астрахани и Калмыкии. Часть специалистов уже добралась до мест назначения и приступила к работам на поврежденных стихией объектах.

Напомним, что 25 июля на Ростовскую область обрушился мощный ураган с ливнями и грозами. Стихия повалила деревья, оборвала провода и повредила линии электропередачи. Без света остались тысячи жителей.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Больше ста происшествий, тысяча упавших деревьев, действует режим ЧС: Последние новости о «шторме века» в Ростове на 27 июля 2026