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НовостиОбщество27 июля 2026 6:02

Из четырех регионов направили 26 бригад энергетиков на помощь в Ростовскую область

26 бригад энергетиков из четырех регионов прибыли на помощь Дону после урагана
Екатерина ПОПОВА
26 бригад энергетиков из четырех регионов прибыли на помощь Дону после урагана.

26 бригад энергетиков из четырех регионов прибыли на помощь Дону после урагана.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовскую область прибудут дополнительные бригады энергетиков, чтобы помочь ликвидировать последствия урагана. Об этом сообщили «Россети Юг».

На помощь донским коллегам направили 26 бригад из четырех филиалов: из Краснодара, Волгограда, Астрахани и Калмыкии. Часть специалистов уже добралась до мест назначения и приступила к работам на поврежденных стихией объектах.

Напомним, что 25 июля на Ростовскую область обрушился мощный ураган с ливнями и грозами. Стихия повалила деревья, оборвала провода и повредила линии электропередачи. Без света остались тысячи жителей.

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