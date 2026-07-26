Фото: администрация Ростова-на-Дону

25 июля в Ростове разыгралась непогода: на город обрушился сильный ливень с грозой и шквалистым ветром. Порывы ветра срывали крыши с домов и валили деревья и конструкции, сильные осадки затапливали улицы. Не обошлось без жертв и пострадавших. Собрали все последние новости о «шторме века» в Ростове на 27 июля.

Последние новости о «шторме века» в Ростове на 27 июля 2026: последствия непогоды

Непогода пришла в Ростов внезапно. Около пяти часов вечера в городе резко стемнело, пошел сильный ливень, который мгновенно размыл улицы Донской столицы. Из-за засорения ливневок оказались подтоплены дороги на улицах Стадионной, Вавилова, Курчагова, Извилистой, на переулке Семашко и проспекте Ворошиловском.

Подтопления на улицах города уже устранили Фото: Михаил СТРИЖЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В некоторых местах подтопления были настолько серьезными, что передвигаться было тяжело и водителям, и пешеходам. Очевидцы рассказали, что в одном из районов школьницу едва не смыло потоком воды — к счастью на помощь к ней пришел остановившийся на светофоре водитель. Мужчина взял девочку на руки и перенес на другую сторону дороги. А в еще одном районе города люди сами чистили ливневки, чтобы помочь проехать машине скорой.

Чтобы расчистить все дождеприемные колодцы, власти привлекли шесть бригад. К трем часам ночи вода была отведена, движение продолжилось без ограничений. Но сегодня расчистка ливневок продолжилась.

Порывы ветра были такой силы, что с корнем вырывали деревья Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Не меньше последствий принес шквалистый ветер. Его порывы валили деревья, остановки, баннеры и другие рекламные конструкции, мусорные контейнеры. Только деревьев упало больше тысячи. Они обрушивались на проезжую часть, строения, крыши десятков автомобилей. Немалый ущерб ураган нанес городским паркам: где-то оказались повреждены аттракционы, где-то — фасад строения. В парке Авиаторов повредилась облицовка постамента «Защитникам Ростовского неба». Власти уже пообещали привести его в порядок до конца октября.

По данным властей, повреждения зарегистрированы в парках. Фото: администрация Ростова-на-Дону

Всего из-за ливня и ветра в городе произошло более ста происшествий. На территории Донской столицы действует режим ЧС. Последствия «шторма века» начали устранять еще 25 июля и продолжили на следующий день. Задействовано 25 аварийно-восстановительных бригад, включая 253 сотрудника и 47 единиц техники. Работают шесть расчетом городской поисково-спасательной службы и три расчета областной спасательной службы. Привлечена 21 аварийная бригада от администраций.

Что известно о пострадавших и погибших из-за «шторма века» в Ростове на 27 июля 2026

По словам главы Ростова Александра Скрябина, погиб один человек. Изначально сообщалось о 13 пострадавших от непогоды, однако позже их число увеличилось до 28. Людям оказывают всю медицинскую помощь.

- Соболезную родным и близким погибшего. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления, — прокомментировали Александр Скрябин.

Работы по устранению последствий урагана Видео: администрация Ростова-на-Дону

Отключения из-за «шторма века» в Ростове на 27 июля 2026: когда дадут воду и свет

Из-за «урагана века» в Ростове произошли массовые отключения электричества. По последним данным, электроэнергия отсутствует на пяти котельных «Теплокоммунэнерго», выявлено 18 отключений высоковольных линий в Ворошиловском, Октябрьском, Железнодорожном, Советском, Пролетарском и Первомайском районах.

Из-за урагана упало больше тысячи деревьев. Фото: администрация Ростова-на-Дону

- Работает 21 бригада, 25 ед. спецтехники. Аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно до полного включения всех потребителей, — рассказали в администрации.

Многие ростовчане также жаловались на проблемы с водоснабжением. Власти заверили, что основной объем адресов отработан, бригады работают точечно по оставшимся случаям.

Неудобства возникли и у пассажиров общественного электротранспорта. Упавшие деревья повредили контактную сеть — произошло более ста порывов. На данный момент восстановлен троллейбусный маршрут № 2, остальные трамваи и троллейбусы не ходят. Электробусы работают в штатном режиме.

Работы по ликвидации последствий непогоды ведутся и днем, и ночью. Фото: администрация Ростова-на-Дону

- Поставил задачу устранить неполадки в максимально сжатые сроки, однако большая вероятность, что к завтрашнему дню восстановить работу электротранспорта в полном объеме не удастся. Поэтому прошу ростовчан планировать свои маршруты с учетом этой информации, — предупредил жителей глава города.

Прогноз погоды в Ростове на 27 июля 2026

Штормовое предупреждение в Ростове продлится до 27 июля. По данным Ростовского гидрометцентра, осадки еще могут пройти ночью и утром в понедельник.

- Местами пройдут сильные дожди и ливни в сочетании с грозами и градом. Скорость ветра может достигать 24–29 метров в секунду, в отдельных районах —предупреждают в МЧС со ссылкой на синоптиков.

Глава Ростова проверяет, как устраняют последствия урагана в Ростове Видео: администрация Ростова-на-Дону

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