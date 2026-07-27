Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июля 2026 8:51

Локальный режим ЧС введен в трех районах Ростова после атаки БПЛА

В Ростове после атаки БПЛА ввели режим ЧС и начали выплаты пострадавшим
Екатерина ПОПОВА
В Ростове после атаки БПЛА ввели режим ЧС и начали выплаты пострадавшим.

В Ростове после атаки БПЛА ввели режим ЧС и начали выплаты пострадавшим.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону после ночной атаки БПЛА в Ленинском, Пролетарском и Железнодорожном районах введен локальный режим чрезвычайной ситуации. Решение было принято на внеочередном заседании городской комиссии по ЧС. В пострадавших районах организованы оперативные штабы и комиссии для оценки ущерба. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

Специалисты проводят комиссионные обходы жилых домов в зоне ЧС, чтобы зафиксировать все повреждения. Организована работа по выплатам пострадавшим гражданам.

А коммунальным службам было поручено помочь жителям поврежденных домов с восстановлением подачи воды, света и газа, а также приступить к уборке прилегающих территорий.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Количество пострадавших от атаки БПЛА в Ростове увеличилось до восьми человек