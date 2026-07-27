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НовостиОбщество27 июля 2026 9:38

Один человек пострадал при воздушной атаке в Таганроге

Пострадавший при атаке в Таганроге госпитализирован в состоянии средней тяжести
Екатерина ПОПОВА
Пострадавший при атаке в Таганроге госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Пострадавший при атаке в Таганроге госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Таганроге после воздушной атаки за медпомощью обратился один человек. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Пострадавшего госпитализировали в отделение травматологии. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Кроме того, жители сообщили о повреждениях в нескольких квартирах.

– Для оценки ущерба и оказания помощи организована работа межведомственной комиссии. Специалисты выйдут по зафиксированным адресам, – сказано в сообщении.

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