Один человек пострадал при воздушной атаке в Таганроге

Пострадавший при атаке в Таганроге госпитализирован в состоянии средней тяжести. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Таганроге после воздушной атаки за медпомощью обратился один человек. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Пострадавшего госпитализировали в отделение травматологии. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Кроме того, жители сообщили о повреждениях в нескольких квартирах.

– Для оценки ущерба и оказания помощи организована работа межведомственной комиссии. Специалисты выйдут по зафиксированным адресам, – сказано в сообщении.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Количество пострадавших от атаки БПЛА в Ростове увеличилось до восьми человек