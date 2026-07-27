Четыре детских сада в Ростове не примут детей после урагана

Детей из четырех пострадавших садов Ростова временно переведут в другие корпуса. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону от стихии пострадали 14 детских садов и 16 школ. В четырех образовательных учреждениях повреждена кровля, в двух — выбиты окна, еще в четырех — разрушены ограждения. Об этом сообщил глава города.

В понедельник, 27 июля, четыре дошкольных учреждения временно не примут детей. Воспитанников перераспределят по другим корпусам, чтобы работа садов не останавливалась. Родителей о переводе предупредят заранее.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Ростовской области задерживаются 111 поездов.

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