356 поваленных деревьев убрали в Ростове после урагана

30 бригад и 28 единиц техники восстанавливают свет в Ростове после урагана. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове после непогоды уже убрано 356 поваленных деревьев. Расчистка дорог и тротуаров от веток и грунта продолжается. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

Известно, что на утро 27 июля остаются обесточенными девять высоковольтных линий и более 38 линий низкого напряжения. За прошедшие сутки свет вернули в 2600 домов, где живут 15 тысяч человек. На восстановлении задействованы 30 бригад и 28 единиц техники. Кроме того, зафиксировано более 300 обрывов линий наружного освещения. Их ремонтируют шесть бригад.

– Аварийно-восстановительные работы на электросетях ведутся круглосуточно до полного включения всех потребителей, – сказано в сообщении.

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