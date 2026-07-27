219 пожаров потушили в Ростовской области за неделю

При пожарах спасли двух человек, погибли четыре человека, в том числе один ребенок. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С 20 по 26 июля 2026 года спасатели Ростовской области выезжали на пожары и ДТП. Стаистику происшествий предоставили в управлении МЧС.

Выезжали на 219 пожаров, спасли двух человек, погибли четыре человека, в том числе один ребенок. Также потушили два лесных пожара на общей площади в 0,93 га.

К ликвидации дорожных аварий сотрудников МЧС привлекали 32 раза, спасли восемь человек. На водоемах погибли два человека.

- На территории Ростовской области также зафиксировали чрезвычайную ситуацию, связанную с непогодой. Из-за сильного дождя и порывистого ветра без эклектричества временно остались жители 16 муниципальных образований. Один человек погиб, - прокомментировали в МЧС.

Напомним, во время шторма на номер «112» за час от жителей региона поступило более 8 тысяч звонков. Линия была перегружена, сейчас работа ведется в штатном режиме.

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