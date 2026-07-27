Аварийные бригады направили в Ростовскую область из соседних регионов

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Ростовскую область направили дополнительные аварийные бригады из соседних регионов. Об этом говорится на сайте ПАО «Россети Юг».
- 26 бригад энергетиков из «Кубаньэнерго», «Волгоградэнерго», «Астраханьэнерго» и «Калмэнерго» направляются в донской регион на помощь ростовским коллегам. Часть из них уже прибыла к местам назначения и приступила к выполнению работ, - сообщает пресс-служба ПАО «Россети Юг».
Напомним, ураганный ветер и грозовые ливни, которые обрушились на Ростовскую область на выходных, нарушили работу энергообъектов в некоторых районах региона.
Добавим, к этому моменту электричество вернули в дома 15 тысяч жителей Ростова-на-Дону.
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