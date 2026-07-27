Жителя Ростовской области осудили за покушение на дачу взятки сотруднику ГИБДД

Водитель пытался избежать наказания за пьяное вождение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителя Орловского района Ростовской области осудили за покушение на дачу взятки сотруднику ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

По данным следствия, в мае 2026 года 36-летний мужчина ехал за рулем в состоянии опьянения, и его остановили полицейские. Водителя привлекли к административной ответственности.

Пытаясь избежать наказания, он пришел к врио начальника отделения Госавтоинспекции и попытался передать 15 тысяч рублей. Сотрудник полиции отказался и позвонил в дежурную часть. В итоге нарушителя задержали.

В суде мужчину признали виновным (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ), ему назначили два года колонии общего режима и штраф в 75 тысяч рублей.

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