В Ростовской области аферист забрал 7,5 млн рублей у матери погибшего бойца СВО

Следователи завели уголовное дело, задержанный находится под стражей. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области задержали курьера, забравшего 7,5 млн рублей у матери погибшего бойца СВО. Мужчину раскрыли полицейские Волгодонска, говорится в публикации издания МВД Медиа.

Сначала к правоохранительным обратилась 54-летняя жительница Волгодонска. Она сообщила, что отдала деньги неизвестному после беседы с телефонными мошенниками.

Оказалось, обманщики позвонили, представились сотрудниками военкомата и сообщили о государственной награде для погибшего сына женщины. Выведав персональные данные, мошенники, уже под видом правоохранителей, обвинили ее в связях с преступниками и потребовали передать им все накопления. Деньги якобы нужно было отдать для декларирования.

В итоге сумму забрал курьер. Именно его - 41-летнего жителя Санкт-Петербурга - задержали с поличным, когда он направлялся к другой жертве.

Выяснилось, что задержанный действовал по указанию кураторов. За каждый адрес он получал по 10 тысяч рублей и успел заработать около 150 тысяч рублей. Во время поездок по регионам курьер использовал фиктивные бланки с символикой силовых ведомств.

В Ростове-на-Дону он пытался распечатать очередную липовую справку, и его заметила сотрудница копировального центра. Женщина отказала клиенту в услуге.

На допросе задержанный полностью признал вину. Предварительно, мужчина причастен к совершению не менее 13 преступлений по всей стране.

Следователи завели уголовное дело. Задержанный сейчас находится под стражей. Расследование продолжается.

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