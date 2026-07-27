В Ростове конкурсный управляющий потребовал арест имущества на 3,4 млрд рублей

Конкурсный управляющий обратился в Арбитражный суд Ростовской области. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом компанию из Ростова-на-Дону, основным видом деятельности которой была оптовая торговля фармацевтической продукцией. Теперь конкурсный управляющий требует наложить арест на имущество организации. Об этом говорится на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

- В суд направлено заявление о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. Конкурсный управляющий просит принять обеспечительные меры в виде наложения ареста на любое имущество в пределах суммы требований кредиторов должника 3,4 млрд рублей, - указано на портале ЕФРСБ.

Также было заявлено требование о приостановке рассмотрения размера субсидиарной ответственности до окончания расчетов с кредиторами.

Добавим, ранее процедуру конкурсного производства в отношении ООО продлили на шесть месяцев, до 22 декабря 2026 года.

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