В Ростове не нашли покупателей для аварийных исторических домов

Архитектурные памятники упоминали на совете по инвестициям. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону за 2,5 года не нашли покупателей для аварийных домов, которые являются объектами культурного наследия (ОКН), сообщает «Город N».

Первое здание - дом на Станиславского, 39 (литер А), второе - Московская, 41/27 (литеры А, Б, В).

По информации издания, дом на Станиславского должны были снести, но его спасли общественники. Это единственное в городе архитектурное напоминание о Великой Отечественной войне. В здании предлагали открыть здесь дом-музей.

Для здания на Московской, 41/27 в 2021 году активисты движения «Мой фасад» нашли инвестора, он также говорил с главой администрации Ленинского района Ростова, но диалог не получился. В 2021 году активисты движения «Мой фасад» сообщали, что дом находится в плачевном, но не катастрофическом состоянии.

Дома на Станиславского и Московской упоминали на совете по инвестициям при губернаторе Ростовской области. Кроме двух указанных ОКН также говорили о Доме Тер-Крикорова на 20-й линии, 11/22 (литеры А, Б), который планируют реконструировать.

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