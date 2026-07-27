Симптомы рака органов головы и шеи перечислили врачи в Ростовской области

Нужно регулярно проходить профилактические осмотры. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Врачи НМИЦ онкологии Минздрава России рассказали жителям Ростовской области о симптомах рака органов головы и шеи.

Онкологи отметили, что самые распространенные симптомы рака головы и шеи иногда похожи на обычную простуду. Нужно обратить внимание на свое здоровье, если наблюдаются следующие признаки:

- Боль в горле;

- Постоянная или нарастающая осиплость;

- Боль или трудности при глотании;

- Затруднение дыхания, ком в горле;

- Ощущение инородного тела в горле, полости рта;

- Заложенность носа с одной стороны или кровянистые выделения из носа;

- Красные или белые пятна в полости рта, на языке;

- Болезненность языка;

- Незаживающие язвы в полости рта;

- Опухоль в области шеи;

- Постоянное слезотечение;

- Затрудненные движения языка или нижней челюсти;

- Онемение языка или участка полости рта.

Если хотя бы один из данных симптомов сохраняется более трех недель, следует обратиться к врачу: отоларингологу, стоматологу, офтальмологу, эндокринологу или онкологу. Для выявления онкологических заболеваний нужен визуальный осмотр.

Причинами развития злокачественных опухолей головы и шеи становятся несоблюдение гигиены полости рта, длительная травматизация языка и щек острыми краями зубов, курение, злоупотребление алкоголем (особенно крепким). Также врачи советуют не употреблять часто острую, раздражающую пищу. Кроме того, лучше избегать воздействия ионизирующего и ультрафиолетового излучения.

Также факторами риска могут быть заболевания вирусом папилломы человека, герпеса, наследственные синдромы и генетические мутации, предраковые заболевания (лейкоплакия, эритроплакия, красный плоский лишай).

- Чтобы не допустить развитие рака органов головы и шеи, нужно отказаться от вредных привычек, избегать избыточного воздействия ультрафиолетового излучения, а также своевременно лечить фоновые и предопухолевые заболевания. Для раннего выявления опухолей даже при отсутствии жалоб и симптомов необходимо посещать стоматолога 1-2 раза в год, лор-врача - один раз в год, - отметила заведующая отделением опухолей головы и шеи НМИЦ онкологии Минздрава России, д.м.н., доцент Марина Енгибарян.

Опухоли могут поражать органы зрения, слуха, ротовую полость, щитовидную железу, гортань, челюсть, кожу лица, волосистую часть головы, область шеи. Рак органов головы и шеи у мужчин встречается в 2-3 раза чаще, чем у женщин. Случаи составляют 7-10% от общего числа онкологических заболеваний, но при выявлении на поздних стадиях они протекают агрессивно.

Важно! На ранних стадиях такие патологии излечимы более чем в 90% случаев, чтобы не пропустить развитие новообразования, нужно регулярно проходить профилактические осмотры. Лечение злокачественных новообразований проводится только в профильных онкологических клиниках.

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