В ночь на 28 июля Ростовская область подверглась воздушной атаке

Силы ПВО сбили вражеские беспилотники над Таганрогским заливом. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 28 июля Ростовская область подверглась атаке вражеских дронов. Об этом проинформировал в канале МАХ донской губернатор Юрий Слюсарь.

- Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в акватории Таганрогского залива, - говорится в сообщении.

По словам главы региона, сведения о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступали - будут уточняться.

Напомним, что в ночь на 27 июля Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотников. Силы ПВО сбили около 50 БПЛА в Ростове, Таганроге, Чертковском, Тарасовском, Шолоховском и Миллеровском районах. К несчастью, не обошлось без жертв – в Донской столице погибли пять человек, включая трехлетнего малыша, еще восемь получили травмы.

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