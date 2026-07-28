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НовостиПроисшествия28 июля 2026 6:51

15 техногенных пожаров потушили в Ростовской области за сутки

Суточную статистику происшествий обновили в ГУ МЧС России по Ростовской области
Ангелина СКИБА
За сутки задействовали 236 спасателей и 59 единиц техники.

За сутки задействовали 236 спасателей и 59 единиц техники.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

За сутки 27 июля 2026 года в Ростовской области произошли пожары и ДТП. Статистику опубликовала пресс-служба управления МЧС.

За указанный период потушили 15 техногенных пожаров и четыре возгорания сухой растительности. Также спасатели выезжали на одну дорожную аварию.

Всего от МЧС на местах происшествий за сутки задействовали 236 человек и 59 единиц техники.

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