Власти в Ростовской области прокомментировали ситуацию с ресторанами и кафе

В начале июля на Дону работали свыше 6,7 тысячи объектов общественного питания. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

За пять месяцев 2026 года оборот заведений общепита в Ростовской области составил 41,2 млрд рублей, что на 2,2% больше, чем за такой же период прошлого года. Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель губернатора Алексей Господарев, передает «Город N».

На 1 июля в Ростовской области было зарегистрировано свыше 6,7 тысячи объектов общественного питания. Речь идет о торговых точках разного формата. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2025 года составил 1%, добавила директор департамента потребительского рынка региона Ирина Гелас.

Также Ирина Гелас рассказала, что сфера общепита меняется с учетом поведения потребителей. На сегодняшний день многие пользуются сервисами онлайн-доставки из ресторана или покупают готовые блюда в сетях розничной торговли. В таких условиях заведения вынуждены меняться, превращаясь в кулинарии или фабрики-кухни.

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