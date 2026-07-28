На рынке в Ростове нашли 900 единиц контрафакта со знаками мировых брендов

Продукцию изъяли в трех торговых точках на рынке «Темерник». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Одежду и обувь с признаками контрафакта изъяли в трех торговых точках на рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

По информации полиции, на вещах обнаружили незаконно нанесенные товарные знаки известных мировых брендов. Всего было изъято около 900 единиц товаров, всю продукицю отправили на исследование.

- В действиях индивидуальных предпринимателей усматриваются признаки нарушения статьи «Незаконное использование средств индивидуализации товаров» (ч. 1 ст. 180 УК РФ). На данный момент проводится проверка, по итогам будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в полиции.

Напомним, ранее на рынке изъяли около тысячи подозрительных товаров. Кроме того, на «Темернике» провели масштбаный рейд, в ходе которого завели административные дела, а также изъяли более 10 тонн пищевой продукции и 9 тысяч бутылок безалкогольных напитков.

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