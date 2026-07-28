Более 570 тысяч человек работают в торговле в Ростовской области

Сфера торговли успешно развивается в регионе. Фото: сайт правительства Ростовской области

Работников торговли чествовали в связи с профессиональным праздником в Ростовской области. Об этом сообщают донские власти.

Лучших специалистов отрасли наградили почетными знаками, благодарственными письмами губернатора, а также ведомственными наградами Министерства промышленности и торговли России.

- В торговой отрасли Ростовской области работают более 570 тысяч человек - более четверти занятого в экономике донского региона населения. Потребительская сфера нашего региона развивается с невероятной скоростью и по праву считается одной из лучших на юге России, - подчеркнула директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Гелас.

Первый заместитель губернатора Алексей Господарев добавил, что регион на сегодняшний день занимает пятое место в России по объему оборота розничной торговли.

- Донской регион славится мощной розничной сетью и сильным предпринимательским сообществом. Сфера торговли продолжает успешно развиваться и качественно меняться, обеспечивая основную цель - повышение степени доступности товаров для населения, их многообразие и благоприятную конкурентную среду, - прокомментировал Алексей Господарев.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Власти в Ростовской области прокомментировали ситуацию с ресторанами и кафе

Оборот общепита в Ростовской области за пять месяцев вырос на 2,2% (подробности)