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НовостиОбщество28 июля 2026 14:09

Глава СК откликнулся на жалобы жильцов аварийного дома в Ростовской области

Жилищную проблему жителей донского поселка взял на контроль Александр Бастрыкин
Ангелина СКИБА
После жалоб жильцов дома было возбуждено уголовное дело.

После жалоб жильцов дома было возбуждено уголовное дело.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жалобы на аварийное жилье в Тацинском районе Ростовской области зафиксировали в СК. Ситуацию взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

- Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и по доводам публикации в соцсетях, - сообщает пресс-служба федерального Следкома.

Ранее жители поселка Углегорского рассказали в сети, что вынуждены жить в разрушающемся доме. По словам людей, их не расселяют из здания, несмотря на опасность для жизни и здоровья. Донские следователи выясняют обстоятельства и детали дела.

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