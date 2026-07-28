Глава СК откликнулся на жалобы жильцов аварийного дома в Ростовской области

После жалоб жильцов дома было возбуждено уголовное дело. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жалобы на аварийное жилье в Тацинском районе Ростовской области зафиксировали в СК. Ситуацию взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

- Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и по доводам публикации в соцсетях, - сообщает пресс-служба федерального Следкома.

Ранее жители поселка Углегорского рассказали в сети, что вынуждены жить в разрушающемся доме. По словам людей, их не расселяют из здания, несмотря на опасность для жизни и здоровья. Донские следователи выясняют обстоятельства и детали дела.

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