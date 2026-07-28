Горячую линию по вопросам коммунальных услуг после шторма открыли в Ростове

Прокуратура Ростова-на-Дону открыла горячую линию. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Ростова-на-Дону открыла горячую линию по вопросам восстановления подачи коммунальных услуг, ограниченных после стихии 25 июля 2026 года.

Обращаться в надзорное ведомство могут жители регионального центра. Звонить нужно по телефону 8-961-419-72-77.

Напомним, 25 июля Ростовскую область накрыли ураганный ветер и грозовые ливни. В итоге в разных территориях региона произошли отключения электричества и воды. Оказались повреждены здания и машины. Пострадали люди, есть погибшие.

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