Штормовой ветер, грозы и град снова ожидаются в Ростовской области

Во время непогоды лучше оставаться в помещении. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области в течение суток 29 июля местами ожидаются ливни с грозами, градом и ветром до 22-27 м/с. Снова объявлено штормовое предупреждение. Информация поступила огт регионального управления МЧС.

Во время непогоды лучше оставаться в помещении. Не следует выходить под дождь. Если же стихия застанет на улице, нельзя находиться рядом с деревьями, ЛЭП, легкими конструкциями и вывесками. Также опасно подходить к витринам и оборванным проводам.

При скачках электроэнергии в домах нужно отключать технику. Попросить о помощи при происшествиях можно по номеру «112».

Напомним, 25 июля Ростовскую область накрыли ураганный ветер и грозовые ливни. В итоге в разных территориях региона произошли отключения электричества и воды. Оказались повреждены здания и машины. Пострадали люди, есть погибшие.

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