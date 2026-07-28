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НовостиОбщество28 июля 2026 17:30

Власти Ростова оставили доступ к своему сайту только для трех стран

Официальный сайт администрации Ростова стал недоступен для других стран
Марина ЮРЬЕВА
Сайт администрации Ростова доступен только для трех стран.

Сайт администрации Ростова доступен только для трех стран.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Ростова ограничили доступ к своему официальному сайту: теперь его можно посетить только из трех стран мира. Об этом сообщает издание «Панорама Ростова-на-Дону» со ссылкой на начальника управления информационных технологий городской администрации Виктора Егоренкова.

Речь идет о России, Белоруссии и Казахстане, с остальных IP-адресов сайт недоступен. По словам Виктора Егоренкова, такое решение принято для защиты от кибератак: хакеры могут взломать любой ресурс – вопрос лишь в том, сколько сил и времени они готовы на это потратить.

Напомним, что сайт ростовской администрации был взломан в 2023 году. Тогда на нем разместили новость о том, что город якобы готовится отражать вражеские удары. Ответственность за это взяла на себя украинская группировка хакеров. Ее участники продемонстрировали скриншоты рабочих столов сотрудников и съемки с видеокамеры внутри здания администрации. Потребовалось больше недели, чтобы восстановить нормальную работу сайта.

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