Власти Ростова оставили доступ к своему сайту только для трех стран

Сайт администрации Ростова доступен только для трех стран. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Ростова ограничили доступ к своему официальному сайту: теперь его можно посетить только из трех стран мира. Об этом сообщает издание «Панорама Ростова-на-Дону» со ссылкой на начальника управления информационных технологий городской администрации Виктора Егоренкова.

Речь идет о России, Белоруссии и Казахстане, с остальных IP-адресов сайт недоступен. По словам Виктора Егоренкова, такое решение принято для защиты от кибератак: хакеры могут взломать любой ресурс – вопрос лишь в том, сколько сил и времени они готовы на это потратить.

Напомним, что сайт ростовской администрации был взломан в 2023 году. Тогда на нем разместили новость о том, что город якобы готовится отражать вражеские удары. Ответственность за это взяла на себя украинская группировка хакеров. Ее участники продемонстрировали скриншоты рабочих столов сотрудников и съемки с видеокамеры внутри здания администрации. Потребовалось больше недели, чтобы восстановить нормальную работу сайта.

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