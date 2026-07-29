В среду жары ждать не стоит. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 29 июля станет прохладнее, чем днем ранее. Вместе с дождями, грозами и сильным ветром температура упадет, и столбики термометров не доползут до +30 градусов. Подробный прогноз на среду узнали у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, погода в Ростове-на-Дону 29 июля ожидается переменной облачности. Осадки в виде кратковременного дождя и грозы возможны в течение дня. Ветер юго-западный и западный с переходом на северо-западный разовьет скорость в 7 - 12 м/с, днем, в том числе при грозе, порывы усилятся до 15 - 17 м/с. В ночь на 30 июля будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти задует со скоростью 7 - 12 м/с.

В Ростовской области в среду синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах сильный дождь. Ветер юго-западный и западный с переходом на северо-западный будет дуть со скоростью в 7 - 12 м/с, днем местами, в том числе при грозе, порывы разовьются до 15 - 18 м/с. В ночь на четверг — переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер западной четверти задует со скоростью 7 - 12 м/с, местами, в том числе при грозе, порывы усилятся до 15 - 18 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Согласно прогнозу, температура воздуха в Ростове-на-Дону 29 июля днем поднимется до +25 — +27 градусов. В ночь на 30 июля ожидается от +15 до +17 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в среду составит от +20 до +25 градусов, местами до +29. В ночь на четверг столбики термометров опустятся до +12 — +17 градусов, местами до +9.

Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Перепады +10 до +34, дожди, грозы и сильный ветер: Какой будет погода в Ростовской области на неделе 27— 31 июля

От +10 до +34, дожди и грозы обещают синоптики на неделе в Ростовской области (подробнее)