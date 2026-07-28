В Таганроге женщина погибла при падении обломков ракеты на многоквартирный дом. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ночью 29 июля в Таганроге обломки ракеты упали на многоквартирный жилой дом. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

- Воздушная атака по городу принесла жертвы. В результате падения обломков погибла женщина, один мужчина пострадал. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким, — написал глава региона.

Врачи оказывают выжившему местному жителю необходимую медицинскую помощь. На месте происшествия началась эвакуация граждан из поврежденного здания. Для людей оперативно развернули пункт временного размещения.

Власти продолжают уточнять информацию о возможных разрушениях. Сейчас на территории региона сохраняется угроза новых атак. Жителей просят зайти в помещения и отойти от окон.

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