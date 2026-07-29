Прокуратура открыла горячую линию для пострадавших от ракетной атаки в Таганроге

Из поврежденного здания эвакуировали жителей. Для них развернули пункт временного размещения. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Прокуратура проконтролирует соблюдение прав жителей Таганрога, которые пострадали при воздушной атаке на приморский город в ночь на среду, 29 июля. Об этом сообщают в надзорном ведомстве по Ростовской области..

- Внимание прокуратуры сосредоточено на пострадавших, в том числе на тех, кто находится в пункте временного размещения. Налажено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного оказания помощи, - объяснили в надзорном ведомстве. - Прокурор Таганрога Роман Коломойцев лично контролирует ситуацию на месте. Для приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре Ростовской области работает горячая линия: 8-863-210-55-99.

Напомним, в ночь на 29 июля в Таганроге обломки ракеты упали на многоквартирный дом. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Погибла женщина, один мужчина ранен. Ему оказывают помощь.

Из поврежденного здания эвакуировали жителей. Для них развернули пункт временного размещения. Власти уточняют данные о разрушениях. В регионе сохраняется угроза новых атак. Жителей просят не выходить на улицу и не подходить к окнам.

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