В Таганроге повреждены дома и предприятия при атаке БПЛА в ночь на 29 июля

Жителей просят соблюдать правила безопасности: не приближаться к месту работы экстренных служб, не трогать неизвестные предметы. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Таганроге несколько домов и предприятий оказались повреждены в результате воздушной атаки в ночь на среду, 29 июля. Об этом рассказала глава приморского города Светлана Камбулова.

Напомним, ночью город подвергся массированной атаке.

- В результате падения обломков ракеты на жилой многоквартирный дом погибла женщина, один мужчина пострадал, - еще ночью сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Как уточнила Светлана Камбуловаа, в ходе атаки был поврежден один многоквартирный дом —его жителей оперативно эвакуировали и развернули для них пункт временного размещения. Также пострадали несколько частных домовладений и коммерческих предприятий.

- На месте работают экстренные службы. Утром к осмотру приступит специальная комиссия. Специалисты проведут обход поврежденных домов и зафиксируют масштаб ущерба, - объяснила мэр. - Семьям погибшей и пострадавшим окажут всю необходимую поддержку.

Жителей просят соблюдать правила безопасности: не приближаться к месту работы экстренных служб, не трогать неизвестные предметы и немедленно сообщать о них по номеру 112.

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