Около 60 БПЛА и ракет сбили над тремя городами и четырьмя районами Ростовской области

В ночь на 29 июля Ростовская область подвергалась воздушной атаке. Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ночь на 29 июля над Ростовской областью силы ПВО сбили около 60 беспилотников и ракеты. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Известно, что атаке подвергся Таганрог, Батайск, Каменск-Шахтинский, а также четыре района области: Тарасовский, Каменский, Октябрьский (сельский), Матвеево-Курганский и Таганрогский залив.

– В Таганроге еще один человек пострадал, госпитализирован. Медики оказывают необходимую помощь, - добавил губернатор.

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