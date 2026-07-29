Жильцам пострадавшего при атаке БПЛА дома в Ростове разрешили забрать вещи

Жильцов пустили в свои квартиры ненадолго и под присмотром спасателей, чтобы они могли забрать самое необходимое.

В Ростове жильцов пострадавшего при атаке БПЛА, которая произошла 27 июля, многоквартирного дома пустили в свои квартиры, чтобы они могли забрать вещи. Об этом рассказал глава Донской столицы Александр Скрябин. По его словам, работу с жильцами координирует глава администрации Пролетарского района Зураб Киладзе.

- По результатам оценки экспертов жители получили возможность зайти в свои квартиры, чтобы забрать документы и вещи первой необходимости, - объяснил Александр Скрябин.

Для оперативного информирования создан специальный чат. Там можно узнать об оформлении документов, выплатах и ходе восстановления дома.

- Все возникающие вопросы стараемся решать оперативно. Будем регулярно проводить информационные встречи, чтобы помощь была оказана как можно быстрее. Жители не останутся один на один со своей бедой. Буду держать вопрос под контролем до полного восстановления дома, - заверил мэр.

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