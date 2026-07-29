В Ростове часть Западного жилого массива останется без воды на сутки

Сутки жители Железнодорожного района Ростова проведут без воды. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Часть Западного жилого массива останется без воды на сутки. По информации «Ростовводоканала», холодную воду отключат утром в четверг, 30 июля, и краны местных жителей будут оставаться сухими в течение суток.

Причина — плановые работы. Специалисты будут подключать наружные сети к городскому водопроводу.

— Без воды останутся жители улиц Мушкетова, Евфремова, Батуринской, 3-й Круговой, Салютиной, Володарского, 2-й Володарского, Тружеников, Крючкова, а также бульвара Платова и Вертолетного поля. Отключение затронет и ряд конкретных домов, включая многоквартирные здания, — рассказали в ресурсоснабжающей организации.

Границы отключений холодной воды. Фото: "Ростовводоканал"

В компании принесли извинения за временные неудобства и попросили отнестись с пониманием. Для вопросов и жалоб контакт-центр «Ростовводоканала» работает круглосуточно по телефону 8 (863) 283-17-17.

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