Шесть техногенных пожаров потушили в Ростовской области за минувшие сутки

Фото: Виктор ДРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП
За сутки 28 июля 2026 года в Ростовской области произошли пожары и ДТП. Обновленную статистику происшествий предоставили в пресс-службе регионального управления МЧС.
За указанный период потушили шесть техногенных пожаров, спасены два человека. Потушили три возгорания сухой растительности и камыша. Также спасатели выезжали на две дорожные аварии, спасен один человек.
Всего от МЧС на местах происшествий за сутки задействовали 160 человек и 40 единиц техники.
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