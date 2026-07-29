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НовостиОбщество29 июля 2026 6:57

Укрытия от БПЛА и ракет создали в детских лагерях Ростовской области

56 подвальных помещений стали убежищами в детских лагерях на Дону
Ангелина СКИБА
Также организации отдыха дооборудовали системами видеонаблюдения.

Также организации отдыха дооборудовали системами видеонаблюдения.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В детских лагерях Ростовской области организовали укрытия от БПЛА и ракет. Об этом в своем отчете за 2025 год сообщила региональный уполномоченный по правам ребенка Тамара Шевченко.

- В соответствии с рекомендациями Главного управления МЧС России по Ростовской области в лагерях организованы убежища в подвальных 56 помещениях или коридорах с несущими конструкциями без окон на случай объявления беспилотной и ракетной опасности, - говорится в отчете.

Также, по словам Тамары Шевченко, в прошлом году перед началом смен лагеря проверили межведомственные группы совместно с сотрудниками Росгвардии. В частности, специалисты оценили состояние инженерно-технических средств, обеспечивающих безопасность.

Кроме того, организации отдыха и оздоровления дооборудовали дополнительными системами видеонаблюдения, обновили ограждения, закупили ручные металлодетекторы.

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