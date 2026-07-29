Омбудсмен предложила открыть в Ростовской области рехаб для подростков

В Ростовской области ведется активная профилактическая работа среди подростков. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области Тамара Шевченко рассказала о профилактике зависимостей среди подростков, а также предложила открыть учреждения для реабилитации молодежи и взрослых. Информация указана в отчете за 2025 год.

Омбудсмен предложила минздраву Ростовской области «рассмотреть вопрос об открытии областного комплексного реабилитационного центра для несовершеннолетних, употребляющих алкогольную, спиртосодержащую продукцию, наркотические средства, психотропные или одурманивающие вещества».

Еще одна рекомендация касалась проработки «вопроса об открытии отделений стационарного и амбулаторного лечения алкогольной зависимости женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей».

Тамара Шевченко сообщила, что в регионе ведется активная работа с несовершеннолетними из «группы риска». В частности, организовали коррекционную и профилактическую работу, психологопедагогическое и социально-психологическое сопровождение.

Также поддерживают развитие волонтерского молодежного антинаркотического движения. Во время рейдов проверяют места продажи алкоголя и аптеки, уничтожают рекламу наркотических веществ.

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