После воздушной атаки в Таганроге изменили движение общественного транспорта

Схемы движения скорректировали для общественного транспорта Таганрога. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Таганроге в связи с проведением мероприятий по ликвидации последствий воздушной атаки изменили схемы движения общественного транспорта. Об этом 29 июля сообщила глава города Светлана Камбулова.

Пока до остановки «площадь Авиаторов» не доезжают автобусы № 5, 13, 14, 19, 73-Б и электробус № 35-Т. Транспорт курсирует до остановки «Приморский парк», а затем едет по утвержденным схемам.

Также скорректировали движение трамваев:

- № 4 следует по маршруту № 2;

- № 6 следует по маршруту № 5;

- № 8 и № 9 работают по сокращенной схеме: до улицы Карла Либкнехта, а потом по обычной схеме движения.

Напомним, ранее в Таганроге на время работы саперов решили эвакуировать людей в радиусе от завода имени Бериева до улицы Спортивной. Водителей попросили строго соблюдать все указания правоохранителей и экстренных служб в районе оцепленной территории.

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