В Ростовской области задержали молодых людей, которых завербовали в сети

В одно производство объединили 15 уголовных дел, возбужденных с мая 2025 по май 2026 года. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В ряде регионов страны, в том числе в Ростовской области, задержали подростков и молодых людей, которых на сервисе знакомств завербовали спецслужбы Украины. Об этом рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

- В Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Ростовской, Саратовской, Свердловской областях, Алтайском крае и Чувашской Республике задержали 19 молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, которые были вовлечены сотрудниками украинских спецслужб в совершение преступлений, - сообщила Светлана Петренко.

По информации Следкома, молодых людей вербовали в чат-боте «Дайвинчик/Leo». Сначала с ними общались под видом девушек. Потом присылали фишинговые ссылки о взломе личных кабинетов или просьбы об отправке геопозиций. Затем жертвам звонили представители спецслужб Украины, которые выдавали себя за правоохранителей или силовиков. Они угрожали и заставляли совершать преступления.

На данный момент возбуждены дела по статьям «Террористический акт», «Содействие террористической деятельности», «Диверсия», «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления», «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

В одно производство объединили 15 уголовных дел, возбужденных с мая 2025 по май 2026 года. Речь идет о преступлениях, связанных с поджогами транспорта, административных зданий и топливораздаточных колонок.

- Устанавливаются сотрудники спецслужб Украины, которые вербовали несовершеннолетних. Также решается вопрос о принятии мер к блокировке указанного ресурса. Родителям следует контролировать досуг и окружение своих детей, а несовершеннолетние должны сразу же сообщать о контактах в сети с незнакомцами своим близким или в полицию, - добавила Светлана Петренко.

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