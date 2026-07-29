В Ростове на 20 лет осудили обвиняемого по делу о госизмене и подготовке теракта

Слушания прошли в Южном окружном военном суде. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор по делу о государственной измене и подгототвке теракта (ст. 275, ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ).

На слушаниях установили, что в 2023 году в главном управлении разведки министерства обороны Украины запланировали покушение на жизнь одного из командиров воинской части ВС РФ.

В сентябре 2023 года представители украинской разведки нашли сообщника, находившегося на тот момент в Оренбурге. Для выполнения задачи приобрели и спрятали в тайник взрывчатые вещества и взрывное устройство, а исполнителю дали задение отправиться в Ростов-на-Дону, арендовать жилое помещение и собрать сведения о личности военнного.

В октябре 2023 года экстремист прибыл к тайнику, но там вместо настоящей взрывчатки уже лежали муляжи, которые оставили правоохранители. Мужчина забрал все и положил в рюкзак, после этого его задержали.

Суд в Ростове назначил задержанному 20 лет колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме и штраф в 500 тысяч рублей. Приговор в силу не вступил и может быть обжалован.

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