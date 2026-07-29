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НовостиОбщество29 июля 2026 12:45

В Ростове молодая наркозакладчица получила восемь с половиной лет колонии

В донском регионе осужденная за наркотики девушка попыталась обжаловать приговор
Мария ГИЧЕНКО
В Ростове девушку-наркокурьера приговорили к длительному сроку.

В Ростове девушку-наркокурьера приговорили к длительному сроку.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Донской столице молодая наркозакладчица попыталась обжаловать приговор. Об этом сообщает пресс-служба Ростовского областного суда.

В 2024 году девушка, которой в тот момент исполнился лишь 21 год, добровольно вошла в состав группы, осуществлявшей сбыт наркотических средств. Она выполняла в ней роль розничного курьера (закладчика) и организовала не менее 18 тайников с запрещенными веществами для последующей продажи.

В апреле 2026 года Советский районный суд Ростова признал девушку виновной в покушении в составе организованной группы на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере. Ее приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.

Адвокат осужденной попытался обжаловать решение, однако судебная коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда оставила его в силе.

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