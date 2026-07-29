Власти обсудили восстановление домов, пострадавших от атак в Ростове и Таганроге

Губернатор Юрий Слюсарь провел заседание оперативного штаба. Фото: сайт правительства Ростовской области

Ликвидацию последствий воздушных атак и урагана в Ростове-на-Дону и Таганроге обсудили власти на заседании оперативного штаба. Озвученную информацию в соцсетях опубликовал губернатор Юрий Слюсарь.

В Ростове в ближайшее время должны подготовить проект восстановления многоквартирного дома, пострадавшего от БПЛА в одном из микрорайонов города.

Проживание в здании разрешили во всех квартирах, кроме 12 квартир на пострадавших этажах. Также ограничено использование лифтов в подъезде. Жильцы вместе со специалистами МЧС смогут забрать мебель и уцелевшие вещи.

В Таганроге, по информации главы региона, сейчас продолжают работать оперативные службы. Жильцов пострадавшего дома эвакуировали. В ПВР находятся 52 человека, из которых восемь детей.

Территория оцеплена, проводятся работы по обеспечению безопасности, потом дом обследуют для определения возможности дальнейшего проживания людей.

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