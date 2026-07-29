Информацию по детской смертности опубликовала уполномоченный по правам ребенка. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

82 ребенка погибли в Ростовской области в 2025 году. Об этом в отчете сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Тамара Шевченко.

- К сожалению, прошедший год не прошел без детских трагедий. Погибло 82 несовершеннолетних, - прокомментировала Тамара Шевченко.

Причины смертельных исходов разные, от электротравм (два случая) до пожаров (пять случаев), утопления в водоемах (13 случаев) и ДТП (22 случая).

Всего, по информации омбудсмена, за год зафиксировали 458 ДТП с участием несовершеннолетних, 539 детей получили травмы различной степени тяжести. Аварии в основном происходили после нарушения ПДД взрослыми.

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