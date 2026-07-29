Крыши 248 многоквартирных домов в Ростовской области пострадали после урагана

Больше половины крыш отремонтируют управляющие компании. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кровли 248 многоквартирных домов в Ростовской области пострадали во время шторма, прошедшего 25 июля. Об этом губернатор Юрий Слюсарь сообщил после заседания оперштаба.

Больше половины крыш отремонтируют управляющие компании. Также ураган сорвал около 300 кв. метров кровли главного корпуса ДГТУ в Ростове-на-Дону. После этого на здании вуза сделали временное покрытие.

Параллельно во всех районах региона продолжается уборка поваленных деревьев. Предварительно, всего их более 2 тысяч в 23 муниципалитетах.

Что касается энергоснабжения, то массовых отключений больше не фиксируют. Ремонтные работы завершаются. Отрабатываются заявки по отдельным улицам. Энергоснабжение 210 тысяч потребителей, которые остались без электричества из-за непогоды, практически восстановлено, подчеркнул глава региона.

Режим ЧС продолжает действовать в шести территориях: в Ростове, Новочеркасске, Азовском, Мартыновском, Волгодонском и Чертковском районах. Режим повышенной готовности сохраняется в четырех муниципалитетах: в Новошахтинске, Красносулинском, Аксайском и Родионово-Несветайском районах.

- Такого масштаба стихии Ростовская область еще не испытывала. Объем разрушений напрямую отразился на сроках восстановления. Работы продолжаются и будут идти до полного восстановления, - прокомментировал Юрий Слюсарь.

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