Энергетики вернули свет 170 тысячам ростовчан после «шторма века» к вечеру 29 июля

К 29 июля удалось вернуть электроснабжение в дома 170 тысяч ростовчан. Фото: "Донэнерго"

В Ростове после «шторма века», который случился 25 июля, энергетики вернули электричество в дома 170 тысяч человек. Об этом сообщил замглавы администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству Станислав Марченко вечером в среду, 29 июля.

Напомним, циклон, прошедший над городом, вызвал масштабные повреждения на линиях электропередачи и трансформаторных подстанциях. Многие жители остались без света.

- Но сразу после урагана энергетики приступили к восстановительным работам, - заверил Марченко. - Администрация города держит постоянную связь с руководством «Россети Юг» и «Донэнерго». Специалисты работают круглосуточно: меняют поврежденные провода и опоры, восстанавливают оборудование, расчищают трассы ЛЭП. Помощь ростовским энергетикам оказывают коллеги из Батайска и Миллерово.

По словам замглавы администрации по ЖКХ, на сегодня подача электричества возобновлена в большей части жилого фонда.

- С субботы восстановлено электроснабжение почти 170 тысяч потребителей. Подключения продолжаются. Работы будут длиться до тех пор, пока не будут выполнены все заявки от пострадавших в результате стихии. Приоритет — максимально быстро ликвидировать последствия непогоды.

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