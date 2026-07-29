Сваливали вину на ветер и связистов: Ростовчанка заставила управляющую компанию заплатить за разбитую машину

В Ростове суд обязал управляющую компанию выплатить компенсацию за разбитую машину. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Сильный ураган в Ростове обошелся владелице легковушки в десятки тысяч рублей. Огромный кусок вентиляционной трубы рухнул прямо на припаркованное авто. Коммунальщики пытались свалить вину на провайдера и непогоду, но суд встал на сторону женщины.

На ремонт - больше 111 тысяч рублей

Оксана (имя изменено, - прим. ред.) оставила свою «Тойоту Авенсис» прямо у подъезда. В тот день шел ливень, дул шквалистый ветер, порывы которого достигали 20 метров в секунду. В какой-то момент с крыши многоэтажки сорвался тяжелый бетонный блок. Он пролетел несколько этажей, ударился о газовую трубу, а затем осколки рухнули на машину.

Оксана (имя изменено, - прим. ред.) оставила свою «Тойоту Авенсис» прямо у подъезда. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Удар пришелся на переднюю часть иномарки. Пострадали капот, бампер, лобовое стекло и левая фара. Оценив масштаб бедствия, автовладелица вызвала независимого эксперта.

Специалист подсчитал, что на ремонт потребуется больше 111 тысяч рублей. Женщина написала претензию в управляющую компанию, но там платить наотрез отказались.

Поиски крайнего

Коммунальщики заявили, что виноват интернет-провайдер. Якобы рабочие незаконно прикрутили тяжелый кабель прямо к кирпичной кладке вентиляции. Ветер раскачал провода, анкеры вырвало с корнем, а конструкция обрушилась.

- Кабель действительно закрепили с нарушениями, — подтвердили позже судебные эксперты. — Но сама вытяжка давно находилась в аварийном состоянии. Износ составлял 80%. Цементный раствор буквально рассыпался в руках.

В тот день шел ливень. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Оказалось, что трубу на крыше давно нужно было ремонтировать. Кроме того, при ее строительстве кто-то схалтурил и вместо кирпича вставил туда кусок бетона.

Сумму компенсации немного урезали

Судья внимательно изучил все доводы. Разрушенная труба — это общее имущество дома. Следить за ней обязана именно управляющая компания, а не связисты.

Правда, сумму компенсации немного урезали. Трасологическая экспертиза показала, что часть царапин на правой двери и зеркале появилась еще до урагана, так как осколки падали только слева.

В итоге суд обязал коммунальщиков выплатить автовладелице 40 тысяч рублей за сам ремонт. Еще 15 тысяч рублей взыскали в качестве компенсации морального вреда. Сверху добавились штраф и расходы на экспертизу. Всего управляющей компании придется отдать почти 90 тысяч рублей.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Что делать, если на машину упало дерево или кусок бетона?

Юрист Евгений Колесников советует действовать без паники. Главное правило — не трогать авто и ничего не убирать с капота.

Что делать, если на машину упало дерево или кусок бетона, объяснил юрист. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

- Если беда случилась во дворе, вызывайте участкового. Автоинспекторы оформляют только аварии на дорогах, — объясняет Евгений Колесников. — Пока ждете полицию, снимите все на телефон. Сделайте много фотографий и запишите видео. В кадр должны попасть номера машины, сам упавший предмет и дом с табличкой адреса. Постарайтесь найти двух или трех свидетелей и возьмите их контакты.

Когда участковый составит протокол, внимательно прочитайте документ. Там должны быть подробно описаны все вмятины и царапины.

Следующий шаг — найти виновника. За порядок во дворах отвечает управляющая компания или ТСЖ. Если несчастье произошло на улице — администрация района. Дальше нужно нанять независимого эксперта, который посчитает сумму ущерба. Важный нюанс: на осмотр машины нужно официально пригласить представителей управляющей компании или чиновников.

- После оценки отправляйте виновнику претензию с требованием выплатить деньги. Дайте им 10 дней на ответ. Если вас проигнорируют или откажут, смело идите в суд. Как показывает практика, в таких делах закон почти всегда на стороне автовладельцев.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

«Пишите завещание на кота!»: Ростовский пенсионер пришел к нотариусу, чтобы оставить квартиру и машину Барсику

Миллион рублей за кошку и черепаху: Мать потребовала возместить моральный вред ребенку за гибель животных при пожаре