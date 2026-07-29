Пенсионерка из Кузбасса отдала 100 тысяч рублей на мнимое лечение кавалера из сети

Год обманщик водил женщину за нос и тянул у нее деньги. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Более 100 тысяч рублей потратила пенсионерка из Кузбасса на «лечение» кавалера из интернета. Об этом случае рассказывает издание vse42.ru.

Уточняется, что 67-летняя жительница Киселевска познакомилась с мужчиной на сайте знакомств весной прошлого года. Вскоре он сообщил, что его сын погиб в ДТП, а сам он попал в больницу. Женщина перевела ему десять тысяч рублей на обследование, затем еще 20 тысяч — на похороны сына.

По данным полиции, дальше аферист «впал в кому», потом «вышел» из нее, но общался только текстом — якобы из-за проблем с речью. Под видом оплаты лечения и разблокировки счетов он вытянул из пенсионерки больше 100 тысяч рублей.

Когда женщина попросила вернуть деньги, мошенник прислал чек о переводе, но денег на счет не поступило. Пенсионерка поняла, что ее обманывали год, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело, аферисту грозит до пяти лет лишения свободы.

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