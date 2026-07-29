«Я там не был десять лет!»: Ростовские чиновники отказали сироте в квартире из-за старого дома матери в Тамбовской области

Чиновники не давали сироте квартиру из-за старого дома матери. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

После 18 лет Дмитрию (все имена изменены, - прим редактора) из Ростова-на-Дону по закону была положена квартира, ведь он - сирота. Казалось бы, все решено. Недвижимость подобрана, документы готовы, ключи - почти в кармане. Но вместо новоселья парню пришлось идти в суд. А все из-за старого дома в Тамбовской области, где он не был с самого детства.

Мать - умерла, отец - пил

Дмитрию и его младшей сестре Алине пришлось рано повзрослеть. Мать умерла, когда мальчику было всего одиннадцать лет. Отец пил, детьми не занимался. В итоге в 2016 году районный суд Тамбовской области лишил его родительских прав.

Обоих детей забрала к себе в Ростов-на-Дону сестра матери - тетя Света. Так парень и остался в донской столице. Сначала - школа, потом - университет. От дома, где когда-то жила мать, не осталось ничего, кроме адреса на бумаге.

Оказалось, у умершей матери в Тамбовской области был дом. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сирота Дмитрий имел право на жилье от государства. Тетя сделала все по закону. В 2022 году его поставили на учет, а в 2024-м включили в сводный список на получение квартиры.

Администрация подобрала вариант — однушку в Советском районе. Департамент уже направил проект постановления о предоставлении жилья. Казалось, еще чуть-чуть — и ключи в у парня руках. Но правовое управление администрации завернуло документы.

Мать Дмитрия умерла, когда ему было всего одиннадцать лет. Фото: Алексей ФОКИН.

Чиновники стояли на своем

Как оказалось, у умершей матери в Тамбовской области был дом на 63 квадратных метра. И парень, по мнению чиновников, должен был вступить в права наследства.

- После смерти моей сестры прошло больше десяти лет. Наследственное дело даже не открывали. А Дима тот дом вообще не помнит, — говорит Светлана.

Еще в ноябре 2022 года женщина написала заявление: восстанавливать срок вступления в наследство нецелесообразно. В июле 2025-го сам Дмитрий, уже совершеннолетний, написал такое же заявление.

Сдав экзамены, Дима поступил в ростовский университет. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Мне тот дом не нужен. Я в Ростове живу, здесь учусь. Зачем мне собственность в другой области? Я даже не знаю, в каком там все состоянии, — объясняет парень.

Но чиновники стояли на своем. Без бумажки о наследстве — никакой квартиры. Хотя по закону сирота имеет право на жилье независимо от того, осталось ли что-то после родителей.

В итоге Дмитрий пошел суд. Там изучили все материалы и обязали администрацию Ростова-на-Дону предоставить парню благоустроенное жилье.

Светлана и забрала Диму и Алину к себе в Ростов-на-Дону. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Комментарий юриста

Учетная норма в Ростове — 10 квадратов на человека

Мы попросили юриста Татьяну Руденко разобрать эту историю. Главный вопрос, который возникает: почему нельзя было просто вступить в наследство?

- Вступить в наследство формально можно. Для этого нужно через суд восстановить пропущенный срок. Но здесь есть ловушка. Если бы парень стал собственником дома в 63 квадратных метра, его бы сняли с учета как нуждающегося. Учетная норма в Ростове — 10 квадратов на человека. А раз свое жилье есть — квартиру от государства уже не дадут. Именно поэтому Светлана сознательно отказалась от этой идеи еще в 2022 году.

Суд обязал администрацию Ростова предоставить Дмитрию благоустроенное жилье. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Что касается статуса сироты при живом отце — здесь тоже все четко.

- Когда родителя лишают родительских прав, ребенок по закону признается оставшимся без попечения родителей. Это так называемый социальный сирота. Ему положены те же самые гарантии, что и круглому сироте. Включая право на бесплатное жилье от государства.

По словам юриста, в данном случае администрация была обязана предоставить квартиру без всякого суда.

- Парень в списке, помещение подобрано, все основания есть. Наследство, в которое он не вступал и вступать не должен, не лишает его права на жилье. Суд это подтвердил. Но сколько времени и нервов потрачено. Этого, к сожалению, уже никто не вернет.

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