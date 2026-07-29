В Таганроге жильцы поврежденного дома не вернутся в квартиры до понедельника

После проверки жильцов поврежденных домов в Таганроге пустили в свои квартиры. Но в один, разрушенный сильнее, никого не впустят до понедельника. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жильцов поврежденного при воздушной атаке дома в Таганроге не пустят в свои квартиры как минимум до понедельника. Об этом сообщила глава приморского города Светлана Камбулова.

- Жители дома, получившего серьезные повреждения, были эвакуированы. Они временно разместились у родственников, - прокомментировала мэр.

Заместители главы провели встречу с жильцами. Специалисты приступили к выборочному визуальному обследованию здания. Нужно точно понять, безопасно ли людям возвращаться. На это уйдет несколько дней.

Светлана Камбулова подчеркнула: рисковать жизнью и здоровьем людей нельзя до получения точного заключения. Глава заверила, что ситуация на личном контроле. Как только появятся первые результаты, жителей проинформируют.

Добавим, что после проверки саперами жители остальных домов, попавших в зону ЧС, могут возвращаться в свои квартиры.

- Специалисты комиссии по оценке ущерба продолжают подомовой обход. На телефон 112 поступило 17 обращений от собственников частных домовладений, 14 домов уже обследовано, - сообщила глава.

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