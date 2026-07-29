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НовостиОбщество29 июля 2026 17:35

Токсиколог Кузбасса предупредил об опасности модных капельниц для детокса

Токсиколог Сиворонов: детокс-капельницы не омолаживают и не очищают организм
Татьяна ТИХОНОВА
Врач не рекомендует делать капельницы для "детокса".

Врач не рекомендует делать капельницы для "детокса".

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов опроверг популярные мифы о внутривенных капельницах для «омоложения» и «очищения». По его словам, за коммерческими названиями «Золушка», «Белоснежка», «Детокс» и «Коктейль Майерса» на деле скрываются разные составы: витамины, аминокислоты, глутатион и другие вещества. Об этом пишет издание vse42.ru.

Врач подчеркнул: доказательств того, что такие процедуры замедляют старение, улучшают кожу или «очищают» организм у здоровых людей, нет. При реальном отравлении лечение подбирают индивидуально — универсальной капельницы «от токсинов» не существует.

Риски процедуры реальны: воспаление вен, инфекции, тяжелые аллергии вплоть до анафилаксии. Ошибки в дозировке могут вызвать нарушения электролитного баланса, сердечного ритма и повреждение почек.

Главный вывод токсиколога: капельница полезна только по медицинским показаниям. Красивое название и модный состав не гарантируют результата.

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