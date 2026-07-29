Ростовская область и еще десять регионов подверглись атаке БПЛА днем 29 июля

Днем 29 июля Ростовская область снова подверглась воздушной атаке. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

За среду, 29 июля, Ростовская область подверглась воздушной атаке наряду еще с десятью российскими регионами. Об этом сообщают в Минобороны РФ.

- В течение дня, с 8:00 до 20:00, средства ПВО перехватили и уничтожили 150 украинских беспилотников самолетного типа. Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской областями, Республикой Крым, Удмуртией, Краснодарским и Пермским краями, а также над акваторией Черного моря, - рассказали в военном ведомстве.

Напомним, в ночь на 29 июля дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 295 украинских беспилотных летательных аппаратов над 12 регионами страны, а также над Азовским и Черным морем. В Ростовской области в результате воздушной атаки в Таганроге погибла женщина, еще два человека были ранены и доставлены в больницу.

- Жители поврежденного в результате падения обломков БПЛА и ракет многоквартирного дома эвакуированы, - уточнил глава региона Юрий Слюсарь. - Также обломки БПЛА обнаружены на территории производственных организаций и морского порта.

По словам главы Таганрога Светланы Камбуловой, как минимум до понедельника жильцов поврежденного дома не пустят в свои квартиры. Здание нужно сначала обследовать.

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