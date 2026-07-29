В Ростове провели встречу с жильцами дома, пострадавшего при атаке БПЛА 27 июля

Встреча с жителями поврежденного дома. Фото: канал Александра Скрябина в МАХ

В Ростове в среду, 29 июля, состоялась встреча с жильцами многоквартирного дома, поврежденного во время воздушной атаки, которая произошла 27 июля. Об этом рассказал глава Донской столицы Александр Скрябин.

По его словам, губернатор Юрий Слюсарь держит ситуацию на особом контроле. В ходе совещания обсудили дальнейшие шаги.

- Экспертное управление ДГТУ проведет инструментальное обследование здания и параллельно приступит к восстановлению стен и остекления. Часть квартир, куда пришелся основной удар, расселят на время работ. Остальные жители смогут вернуться в свои квартиры после восстановления коммунальных ресурсов, - сообщил мэр.

Тем временем администрация Пролетарского района создала домовой чат, где жителей информируют о текущей обстановке и процедуре получения выплат. Те, кто нуждается во временном жилье, получили информацию о маневренном фонде.

Скрябин пообещал держать вопрос на контроле до полной ликвидации последствий.

Напомним, во время атаки 27 июля в Ростове погибли пять человек: супруги, у которых остались двое взрослых сыновей, и молодая семья с трехлетней дочерью. Повреждены три многоквартирных дома, 17 частных домовладений, 19 автомобилей, складские помещения и частное предприятие.

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