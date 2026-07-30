Ростовчан ждет прохладный четверг без дождей. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 30 июля не будет мучить горожан жарой, и для прохлады даже не понадобятся дожди, грозы и сильный ветер. Разве что по области могут пройти осадки. Подробный прогноз на четверг узнали у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, погода в Ростове-на-Дону 30 июля ожидается переменной облачности. Существенных осадков не предвидится. Ветер западный и северо-западный разовьет скорость в 7 - 12 м/с. В ночь на 31 июля также будет переменная облачность, без осадков. Ветер западный и северо-западный задует со скоростью 5 - 10 м/с.

В Ростовской области в четверг прогнозируют переменную облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный и северо-западный будет дуть со скоростью 7 - 12 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 - 18 м/с. В ночь на пятницу — переменная облачность без существенных осадков, ветер западный и северо-западный 5 - 10 м/с

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Согласно прогнозу, температура воздуха в Ростове-на-Дону 30 июля днем поднимется до +24 — +26 градусов. В ночь на 31 июля ожидается от +18 до +20 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в четверг составит от +19 до +24 градусов, по югу и востоку – до +28. В ночь на пятницу столбики термометров опустятся до +14 — +19 градусов, по северу и западу – до +10.

Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

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