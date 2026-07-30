Более 40 БПЛА уничтожили над Таганрогом и восьмью районами Ростовской области

В результате атаки БПЛА под Ростовом повреждения получил дом. Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 30 июля Ростовская область подвергалась воздушной атаке. Было сбито более 40 дронов. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

БПЛА сбили над Таганрогом, а также в Кашарском, Миллеровском, Красносулинском, Шолоховском, Чертковском, Азовском, Аксайском, Тарасовском районах.

В селе Русская-Слободка в результате падения обломков БПЛА пострадал дом. В неб было повреждено два окна. Пострадавших нет.

- В настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется. Будьте осторожны! - сказано в сообщении.

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